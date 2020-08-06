Моряків флагмана "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин

Про це повідомляє видання "Думська" .

Відомо, що хворих моряків відправили на карантин. Зараз близько 30 осіб, які служать на флагмані, розміщені в ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і у одного з моряків з рятувального корабля "Олександр Охріменко".

Як повідомляли Українськi Новини, 5 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 318 до 76 808, кількість померлих від захворювання — на 31 людину до 1 819 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,7%, кількість нових летальних випадків — на 29,2%.

З понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 5 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 180 осіб до 8 992, померлих — на 3 особи до 142.