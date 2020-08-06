За добу в ЗСУ підтвердили 265 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 5 серпня, в Збройних силах України виявили 34 нових випадки захворювання на коронавірус до загальних 265. Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 6 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб. Всього за час пандемії видужали 661 особа, летальних випадків - 5", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 588 осіб.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 162.

За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби перебувають 25 осіб (Київська область - 3 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область - 1 військовослужбовець).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 серпня в Україні було поставлено другий поспіль антирекорд щодо захворюваності на коронавірус – 1318 нових випадків за добу до загальних 76 808. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людину до 1 819.

З понеділка, 10 серпня, чотири регіони можуть виключити із "зеленої" зони, погіршивши їх статус.