87-літній Вітольд Фокін роздумує над входженням у ТКГ, - Гармаш

Залучений до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), як представник окремих районів Донецької області журналіст Сергій Гармаш заявляє, що колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін (1991-1992) роздумує над входженням в ТКГ, у той час, як раніше Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ замість Кучми.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ з новопризначеним головою Леонідом Кравчуком, з ним прийшов і Вітольд Фокін, у якому статусі - незрозуміло, але зі слів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не прийняв рішення ", - написав він.

За його словами, в ході зустрічі Кравчук озвучив ідею надання Донецькій і Луганській областях статусу вільних економічних зон.

"За його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається. Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні виразу "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор. Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажанням Москви йти ні на які компроміси ", - написав Гармаш.

Він додав, що пропозиції та ідеї можуть бути різні, але політику визначає Президент Володимир Зеленський, а головним модератором залишається заступник делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент Леонід Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ. Він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 роки знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську (Білорусь).

Раніше Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ.