підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 серпня 2020, вівторок, 15:57 14
Зовнішня політика 2020-08-04T17:45:02+03:00
Українські Новини
87-літній Вітольд Фокін роздумує над входженням у ТКГ, - Гармаш

87-літній Вітольд Фокін роздумує над входженням у ТКГ, - Гармаш

Елена Новикова
ТКГ, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Єрмак
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org

Залучений до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), як представник окремих районів Донецької області журналіст Сергій Гармаш заявляє, що колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін (1991-1992) роздумує над входженням в ТКГ, у той час, як раніше Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ замість Кучми.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ з новопризначеним головою Леонідом Кравчуком, з ним прийшов і Вітольд Фокін, у якому статусі - незрозуміло, але зі слів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не прийняв рішення ", - написав він.

За його словами, в ході зустрічі Кравчук озвучив ідею надання Донецькій і Луганській областях статусу вільних економічних зон.

"За його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається. Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні виразу "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор. Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажанням  Москви йти ні на які компроміси ", - написав Гармаш.

Він додав, що пропозиції та ідеї можуть бути різні, але політику визначає Президент Володимир Зеленський, а головним модератором залишається заступник делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент Леонід Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ. Він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 роки знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську (Білорусь).

Раніше Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Більше новин про: ТКГ Леонід Кравчук Леонід Кучма Єрмак

Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою ТКГ...
Будемо йти на компроміси, — Кравчук про ТКГ...
Кравчук погодився очолити українську делегацію ТКГ...
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника го...
За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
З початку карантину статус безробітних отримали 400 тис. українців
Новини
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
В Одесі шість відвідувачів ресторану потрапили до лікарні через сальмонельоз 17:50
Виробник противірусного препарату оскаржить в суді штраф, який наклав АМКУ 17:45
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
У Києві на Жмаченка, 20 завдяки інвестору з'явиться реабілітаційний містечко 11:59 Фото
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
більше новин
Серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2020 року, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok