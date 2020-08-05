Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 4 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 150 человек до 8 812, умерших - на 1 человека до 139.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. На сегодня в столице уже 8 812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook.

Заболели 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет и 61 мужчина от 20 до 79 лет, а также 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Среди заболевших также 6 медиков.

В больницы госпитализированы 25 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе - 29, Дарницком - 27, Соломянском - 23 случая.

Количество активных больных в Киеве по состоянию на утро 5 августа составляет 5 585 человек, с начала эпидемии 3 088 человек выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки.

Тем временем Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки.