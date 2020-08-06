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06 серпня 2020, четвер, 05:15 6
Фінанси 2020-08-06T05:15:01+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер

НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер

Ирина Николенко
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют на 6 серпня
Курс валют на 6 серпня

В той час, як станом на 5 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 4 серпня на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4181
1 долар США 27,7028
1 швейцарський франк 30,5332
10 ієн 2,6230
10 російських рублів 3,7990
1 євро 32,9012

Раніше Українські Новини повідомляли, аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня, долар буде коливатися близько рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Також в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн/$.

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