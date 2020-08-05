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  • Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 5 августа
05 августа 2020, среда, 11:30 148
Экономика 2020-08-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 5 августа

Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 5 августа

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В среду, 5 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 4 августа, вырос на 2 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду снизился по сравнению со вторником на 1 копейку и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 5 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,90
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Кроме того, в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.

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