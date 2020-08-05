Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 5 августа

В среду, 5 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 4 августа, вырос на 2 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду снизился по сравнению со вторником на 1 копейку и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 5 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,90 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Кроме того, в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.