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05 серпня 2020, середа, 09:30 29 Інфографіка
Суспільство 2020-08-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу

В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Кількість хворих за добу, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

За минулу добу, 4 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 19,8%, кількість нових летальних випадків знизилася на 7,7%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1 271 до 75 490, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 788 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 271 новий випадок, одужали 914 осіб, померли 24 людини.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 271 проти 914.

Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 5 серпня становила 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 223), в Києві (8 812) та Рівненській області (6 442).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2880 випадків;
  • Волинська область — 4064 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1474 випадки;
  • Донецька область — 926 випадків;
  • Житомирська область — 2009 випадків;
  • Закарпатська область — 5462 випадки;
  • Запорізька область — 871 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5168 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8812 випадків;
  • Київська область — 3942 випадки;
  • Львівська область — 10 223 випадки;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 658 випадків;
  • Одеська область — 3638 випадків;
  • Полтавська область — 472 випадки;
  • Рівненська область — 6442 випадків;
  • Сумська область — 570 випадків;
  • Тернопільська область — 3149 випадків;
  • Харківська область — 4239 випадків;
  • Херсонська область — 236 випадків;
  • Хмельницька область — 1232 випадки;
  • Чернівецька область — 6298 випадків;
  • Черкаська область — 959 випадків;
  • Чернігівська область — 920 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 5 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус в Україні станом на 5 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.

Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.

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