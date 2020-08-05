В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу

За минулу добу, 4 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 19,8%, кількість нових летальних випадків знизилася на 7,7%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1 271 до 75 490, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 788 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 271 новий випадок, одужали 914 осіб, померли 24 людини. Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 271 проти 914. Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 5 серпня становила 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 223), в Києві (8 812) та Рівненській області (6 442). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2880 випадків; Волинська область — 4064 випадки; Дніпропетровська область — 1474 випадки; Донецька область — 926 випадків; Житомирська область — 2009 випадків; Закарпатська область — 5462 випадки; Запорізька область — 871 випадок; Івано-Франківська область — 5168 випадків; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8812 випадків; Київська область — 3942 випадки; Львівська область — 10 223 випадки; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 658 випадків; Одеська область — 3638 випадків; Полтавська область — 472 випадки; Рівненська область — 6442 випадків; Сумська область — 570 випадків; Тернопільська область — 3149 випадків; Харківська область — 4239 випадків; Херсонська область — 236 випадків; Хмельницька область — 1232 випадки; Чернівецька область — 6298 випадків; Черкаська область — 959 випадків; Чернігівська область — 920 випадків. Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 5 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021. Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.