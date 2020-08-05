В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу

За минулу добу, 4 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 19,8%, кількість нових летальних випадків знизилася на 7,7%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1 271 до 75 490, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 788 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 271 новий випадок, одужали 914 осіб, померли 24 людини.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 271 проти 914.

Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 5 серпня становила 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 223), в Києві (8 812) та Рівненській області (6 442).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2880 випадків;

Волинська область — 4064 випадки;

Дніпропетровська область — 1474 випадки;

Донецька область — 926 випадків;

Житомирська область — 2009 випадків;

Закарпатська область — 5462 випадки;

Запорізька область — 871 випадок;

Івано-Франківська область — 5168 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8812 випадків;

Київська область — 3942 випадки;

Львівська область — 10 223 випадки;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 658 випадків;

Одеська область — 3638 випадків;

Полтавська область — 472 випадки;

Рівненська область — 6442 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Тернопільська область — 3149 випадків;

Харківська область — 4239 випадків;

Херсонська область — 236 випадків;

Хмельницька область — 1232 випадки;

Чернівецька область — 6298 випадків;

Черкаська область — 959 випадків;

Чернігівська область — 920 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 5 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.

Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.