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06 серпня 2020, четвер, 08:37 8
Європа 2020-08-06T11:30:04+03:00
Українські Новини
Швейцарія відкрила кордони для Росії, і внесла Іспанію в список "карантинних" країн

Швейцарія відкрила кордони для Росії, і внесла Іспанію в список "карантинних" країн

Елизавета Кесельман
Росія, швейцарія, Відкриття кордонів
Швейцарія відкриває кордони з Росією. Фото: Pexels
Швейцарія відкриває кордони з Росією. Фото: Pexels

Швейцарія, яка відкрила кордони з 15 червня, але не для України внесла Іспанію в список країн, з яких після прибуття необхідно проходити самоізоляцію, а також відкрила "двері" для Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, швейцарські органи охорони здоров'я додали материкову Іспанію в список країн, з яких прибувають повинні проходити 10-денний карантин. Глава відділу кризового управління Федерального управління охорони здоров'я Патрік Метіс повідомив на брифінгу в Берні, що рішення набуде чинності з суботи.

Рішення не поширюється на Балеарські і Канарські острови.

"Вперше ми включили до списку не всю країну, а ті області, де ми можемо сказати, що географічний поділ і, насамперед, потоки пасажирів, - і це має вирішальне значення, дійсно можуть бути диференційовані", - сказав Метіс.

За словами Мэтиса, в список країн, в яких рівень зараження COVID-19 виправдовує карантин, були додані Екваторіальна Гвінея, Багами, Сент-Мартен, Сінгапур, Румунія і Сан-Томе і Прінсіпі.

Зі списку виключені Росія, Азербайджан і Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччині і Естонії оголосили про другу хвилю коронавірусу.

Крім того, у посольстві України обурилися відкриттям кордонів Чорногорії для росіян.

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