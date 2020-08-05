В посольстві України обурилися відкриттям кордонів Чорногорії для росіян

Чорногорія внесла Росію до переглянутого "зеленого списку", тим самим дозволивши в'їзд в країну для росіян, які зможуть без обмежень перетинати кордон . Про це повідомляє чорногорський телеканал RTСG.

Зазначається, що в новий список також внесли Азербайджан.

Як стверджує директор Національної туристичної організації Желько Радак Кукавічіч, відкриття кордонів для туристів з Росії та Азербайджану допоможе пом'якшити наслідки коронакризи для індустрії туризму.

"Це створить передумови для створення певного туристичного трафіку в серпні і вересні", - сказала Кукавічіч.

Вона нагадала дані за серпень і вересень минулого року, коли в Чорногорії зареєстрували 500 тисяч ночівель туристів з Росії.

Водночас, консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов обурився таким рішенням влади Чорногорії.

"Я обурений тим, що Росію відразу помістили в зелену зону. Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи зараз 13-14 авіабортів на тиждень, перебуває в обмежених прав. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі, і якщо читати уважно правила, то навіть заборонені самостійні подорожі літаком, тільки в складі туристичної групи. А для Росії в'їзд без додаткових умов", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, туристка з України розповіла, за що і на скільки в Чорногорії штрафують туристів та про ціни на відпочинок.

Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.