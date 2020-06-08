Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців

Незважаючи на те, що Швейцарія вирішила не відновлювати роботу спортивних секцій, але натомість, відновила секс-індустрію, в країні анонсували про відкриття кордонів для туристів з усіх країн Європи. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, в країну зможуть в'їхати туристи з країн Євросоюзу, членів Європейської асоціації вільної торгівлі, а також Великобританії.

Кабінет міністрів Швеції прийняв таке рішення після обговорення міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

"Позиція відповідає позиції багатьох європейських урядів. Під час неофіційної відеоконференції глав МВС країн Шенгенської зони ряд міністрів висловив бажання повернутися до стану нормальності і зняти обмеження на прикордонний рух в Європі з 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, першу смерть від коронавірусу в Швейцарії зафіксували 5 березня.

Тим часом, Єврокомісія закликала Європу відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

Незважаючи на це, у Євросоюзі заявили про те, що продовжать заборону на в'їзд іноземців до кінця червня.