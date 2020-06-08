підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців
08 червня 2020, понеділок, 11:05 10
Європа 2020-06-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців

Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців

Елизавета Кесельман
швейцарія, Євросоюз, Європа, Коронавірус в Швейцарії, Відкриття кордонів
Швейцарія. Фото: SVIT.AERO
Швейцарія. Фото: SVIT.AERO

Незважаючи на те, що Швейцарія вирішила не відновлювати роботу спортивних секцій, але натомість, відновила секс-індустрію, в країні анонсували про відкриття кордонів для туристів з усіх країн Європи. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, в країну зможуть в'їхати туристи з країн Євросоюзу, членів Європейської асоціації вільної торгівлі, а також Великобританії.

Кабінет міністрів Швеції прийняв таке рішення після обговорення міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

"Позиція відповідає позиції багатьох європейських урядів. Під час неофіційної відеоконференції глав МВС країн Шенгенської зони ряд міністрів висловив бажання повернутися до стану нормальності і зняти обмеження на прикордонний рух в Європі з 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, першу смерть від коронавірусу в Швейцарії зафіксували 5 березня.

Тим часом, Єврокомісія закликала Європу відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

Незважаючи на це, у Євросоюзі заявили про те, що продовжать заборону на в'їзд іноземців до кінця червня.

Більше новин про: швейцарія Євросоюз Європа Коронавірус в Швейцарії Відкриття кордонів

Єврокомісія закликала Європу відкрити кордони до к...
У Франції з вина виготовлятимуть антисептик для ру...
З 11 травня Швейцарія відкриває ресторани і школи...
У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавір...
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися
Новини
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців 11:05
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
НБУ знову підвищив курс гривні. Курс нацвалюти на 8 червня 10:07
Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення 09:21
більше новин
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було 00:30
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
більше новин
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення 09:21
більше новин
Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok