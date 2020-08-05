Естонія оголосила про початок другої хвилі коронавірусу

Після того, як Німеччина оголосила про старт другої хвилі коронавірусу в країні, уряд Естонії зробив такий крок, заявивши про те, що інфекція COVID-19 почала поширюватися з новою силою. Про це повідомляє Postimees.

Як відзначається, днями в естонському нічному клубі був виявлений спалах коронавірусу серед молоді, інфекцію підтвердили у 29 осіб.

"За оцінкою Департаменту здоров'я вже можна говорити про те, що в Естонії почалася друга хвиля захворюваності COVID-19", - повідомляє видання.

У зв'язку з новими випадками коронавірусу в Департаменті здоров'я Естонії розглядають можливість введення нових обмежень на території всієї країни.

"Якщо і вводити якісь заходи, то по всій країні", - заявила радник Департаменту Ірина Донченко, додавши, що в разі введення обмежень в якомусь місті люди просто поїдуть в інше.

В Естонії за минулу добу офіційно підтверджені лише 11 нових випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли 2 091 особа. При цьому за останній місяць було підтверджено менше ніж 100 випадків COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Нідерландах фіксують нові спалахи коронавірусу. За тиждень кількість випадків зросла вдвічі.