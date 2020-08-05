підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Естонія оголосила про початок другої хвилі коронавірусу
05 серпня 2020, середа, 15:50 14
Світ 2020-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Естонія оголосила про початок другої хвилі коронавірусу

Естонія оголосила про початок другої хвилі коронавірусу

Елизавета Кесельман
Нідерланди, Естонія, коронавірус у світі
Эстония объявила о начале второй волны коронавируса. Фото: Pixabay
Эстония объявила о начале второй волны коронавируса. Фото: Pixabay

Після того, як Німеччина оголосила про старт другої хвилі коронавірусу в країні, уряд Естонії зробив такий крок, заявивши про те, що інфекція COVID-19 почала поширюватися з новою силою. Про це повідомляє Postimees.

Як відзначається, днями в естонському нічному клубі був виявлений спалах коронавірусу серед молоді, інфекцію підтвердили у 29 осіб.

"За оцінкою Департаменту здоров'я вже можна говорити про те, що в Естонії почалася друга хвиля захворюваності COVID-19", - повідомляє видання.

У зв'язку з новими випадками коронавірусу в Департаменті здоров'я Естонії розглядають можливість введення нових обмежень на території всієї країни.

"Якщо і вводити якісь заходи, то по всій країні", - заявила радник Департаменту Ірина Донченко, додавши, що в разі введення обмежень в якомусь місті люди просто поїдуть в інше.

В Естонії за минулу добу офіційно підтверджені лише 11 нових випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли 2 091 особа. При цьому за останній місяць було підтверджено менше ніж 100 випадків COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Нідерландах фіксують нові спалахи коронавірусу. За тиждень кількість випадків зросла вдвічі.

Більше новин про: Нідерланди Естонія коронавірус у світі

У Києві другий день поспіль зростає захворюваність на Covid-19 – найбільше випадків у Деснянському районі
Членам наглядовою ради "Нафтогазу" обмежили суми щомісячних винагород
Новини
54 мільйони гривень боргують споживачі Вінниччини за доставку газу 17:30 Прес-реліз
Спалах коронавірусу у Вищому антикорупційному суді — захворіли 5 працівників 17:28
Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів про культуру благодійності в Україні 17:14
Вибори президента в Білорусі: незалежних спостерігачів почала затримувати міліція 16:59
У Зеленського передумали ставити пам'ятник на могилі Каденюка за держкошт — обмежаться благодійним внеском 16:57
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
більше новин
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
більше новин
Кабмін хоче обмежити суму щомісячних премій членам спостережної ради "Нафтогазу"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok