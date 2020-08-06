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  • У Луганській області біля газопроводу знайшли вибухівку
06 серпня 2020, четвер, 08:38 11
Події 2020-08-06T11:30:04+03:00
Українські Новини
У Луганській області біля газопроводу знайшли вибухівку

У Луганській області біля газопроводу знайшли вибухівку

Кира Молчанова
Вибухівка, газопровід, Сєвєродонецьк
Місце події. Фото: Facebook Тетяна Погукай
Місце події. Фото: Facebook Тетяна Погукай

У Луганській області поблизу Сєвєродонецька поряд з газопроводом знайшли саморобний вибуховий пристрій після того, як в Києві кілька разів також знаходили підозрілі предмети.

Про це начальник відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай повідомила в Facebook.

Вона підкреслила, що вибухівку прибрали до того, як стався теракт.

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, фахівці газової служби зупинили подачу газу.

"Вранці в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдовка виявлено предмет, схожий на розтяжку", - написала Погукай.

Зараз шукають причетного, також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею теракт.

Розтяжка. Фото: Facebook Тетяна ПогукайРозтяжка. Фото: Facebook Тетяна Погукай

Як повідомляли Українські Новини, вибухотехныки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

Раніше, 17 липня ввечері, невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" в Києві, 4 людини отримали травми.

Пізніше Печерський районний суд заарештував підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Києві.

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