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22 липня 2020, середа, 08:30 10
Силові структури 2020-07-22T10:00:02+03:00
Українські Новини
Заходи безпеки посилили у Києві

Заходи безпеки посилили у Києві

Анна Рудык
Київ, Поліція, Поліція Києва, Заходи безпеки
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Національна поліція посилила заходи безпеки у Києві в зв'язку з виявленням вибухових пристроїв на ринку "Мінський".

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Столична поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста. До забезпечення громадської безпеки та громадського порядку залучено додаткові наряди поліції і військовослужбовці Національної гвардії України. Під посиленим наглядом правоохоронців будуть знаходитися не тільки вулиці Києва, але і місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метрополітену...", — сказано в ньому.

Зазначено, що у випадку виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмету необхідно терміново повідомити про знахідку правоохоронців та надати максимально докладну інформацію.

Категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати або самостійно їх розгортати.

При цьому слід зберігати спокій, не провокувати паніку.

Поліція Києва звертається до киян та гостей столиці з проханням бути уважними та обережними і, в разі необхідності, негайно телефонувати на спецлінію 102.

Як повідомляли Українські Новини, вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

Раніше, 17 липня ввечері, невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" в Києві, 4 людини отримали травми.

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Заходи безпеки посилили у Києві
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