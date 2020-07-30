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30 липня 2020, четвер, 11:58 8
Судова влада 2020-07-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних

Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних

Анна Рудык
вибух, вибух в Києві, Метрополітен
Вибух у метро
Вибух у метро "Шулявська" в Києві. Фото: пресслужба Київського метрополітену

Печерський районний суд заарештував підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Києві, вони перебуватимуть під вартою до 19 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у скоєнні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв", - сказано в ньому.

27 липня в ході спецоперації правоохоронці затримали двох жителів міста Києва 1960 і 1961 року народження у зв'язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. (замах на злочин) 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Згідно з рішенням суду, підозрювані будуть перебувати під вартою до 19 вересня включно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня на Подолі в Києві в житловому будинку на другому поверсі прогримів вибух обійшлося без постраждалих.

Крім того, було закладено вибухівку біля столичної станції метро "Мінська", вибухотехніки знищили підозрілу коробку.

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