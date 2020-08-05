Радник Зеленського, який мріяв про секс з роботом, подав у відставку

Ігор Новіков, позаштатний радник-футуролог Президента Володимира Зеленського, який раніше заявляв, що хоче спробувати секс з роботом Самантою , написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вирішив не відставати від Максима Бахматова", — написав Новіков.

Також він прикріпив до поста фотографію, на якій зображено, як він тримає в руках заяву на звільнення за власним бажанням, датовану 5 серпня.

Позаштатний радник Владмир Зеленського написав заяву на звільнення. Фото: Facebook / Igor Novikov

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним радником 9 липня 2019 року. Раніше він був співголовою iForum.

Також у Президента Владмир Зеленського станом на 6 березня був один штатний і п'ять позаштатних радників, у керівника його офісу — три радники поза штатом.

Раніше повідомлялося про те, що в середу, 5 серпня, Володимир Зеленський призначив колишнього заступника начальника Головного слідчого управління МВС України (2011-2014) Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.