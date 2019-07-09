Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником співорганізатора iForum Ігоря Новикова.\r\nПро це йдеться в указі №507 від 9 липня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником Президента України (поза штатом)", - сказано в ньому.\r\nНовіков є главою SingularityU Kyiv Chapter, а також організатором GIC Ukraine 2017, був співорганізатором iForum.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, позаштатним радником Зеленського призначений екс-глава офісу реформ при Міноборони.\r\nРаніше президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.