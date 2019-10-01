Радник Зеленського розповів, що хоче спробувати секс із роботом

Президент України Володимир Зеленський призначив главу представництва Університету Сингулярності в Україні Ігоря Новікова радником-футурологом і він дав велике інтерв'ю відомої радіоведучої Ганні Балент у програмі "Про що говорять чоловіки".

зокрема, він розповів, що в майбутньому обов'язково хотів би спробувати секс із роботом.

Ведуча Анна Балент розповіла, що їй не дає спокою секс-робот Саманта, якого британські вчені навчили відмовляти в сексі. Для цього на ній встановлені датчики, які фіксують грубі дотику і неповажне ставлення. Поки що це лише прототип, але ціна вже практично зрозуміла, це три з половиною тисячі фунтів стерлінгів.

Ігоря Новікова в першу чергу зацікавило, чи буде Саманта дзвонити в годину ночі партнеру і питати, коли він приїде додому.

"Я до цього ставлюся дуже просто, попит формують пропозицію. Я не думаю, що роботи приживуться як масове явище, це буде нішева іграшка, яка на макрособытия впливати не буде", - заявив він.

На запитання ведучої, спробував би він секс із роботом заради кращого розуміння майбутнього, він відповів, що так, спробував би.

"За згодою дружини, я думаю, так", - заявив Новіков.

Нагадаємо, що Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ).