У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом

У Президента України Володимира Зеленського шість радників. Таку інформацію Інформаційне агентство Українські Новини отримало у відповідь на запит до Офісу Глави держави.

Зокрема у документі зазначено, що станом на 26 лютого 2020 року єдиним штатним радником Володимира Зеленського є Руслан Демченко. Крім нього на правах радників поза штатом Президента України консультують ще п‘ятеро осіб. Це - Ендрю Роман Мак, Гео Лерос, Олег Устенко, Ігор Новіков та Михайло Радуцький

Своєю чергою, відповідно до листа з президентської канцелярії, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку допомагають три радники, які працюють на громадських засадах. Позаштатними радниками пана Єрмака є Дарія Зарівна, Олег Кіпер та Ігор Уманський.

Як повідомляли Українські Новини Ігор Уманський, призначений на засіданні Ради в середу, 4 березня міністром фінансів, приступив до виконання своїх обов'язків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. 5 березня 2020 екс-міністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу Міністерства фінансів нового главу Мінфіну - Ігоря Уманського.