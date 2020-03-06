підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президент
  • У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом
06 березня 2020, пʼятниця, 08:33 5 Документ
Президент 2020-03-06T08:33:02+02:00
Українські Новини
У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом

У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом

Тетяна Зотова
Зеленський Володимир, Андрій Єрмак, Офіс Президента України, Ігор Уманський
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський Фото: 24tv.ua
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський Фото: 24tv.ua

У Президента України Володимира Зеленського шість радників. Таку інформацію Інформаційне агентство Українські Новини отримало у відповідь на запит до Офісу Глави держави.

Зокрема у документі зазначено, що станом на 26 лютого 2020 року єдиним штатним радником Володимира Зеленського є Руслан Демченко. Крім нього на правах радників поза штатом Президента України консультують ще п‘ятеро осіб. Це - Ендрю Роман Мак, Гео Лерос, Олег Устенко, Ігор Новіков та Михайло Радуцький

Своєю чергою, відповідно до листа з президентської канцелярії, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку допомагають три радники, які працюють на громадських засадах. Позаштатними радниками пана Єрмака є  Дарія Зарівна, Олег Кіпер та Ігор Уманський.

Як повідомляли Українські Новини Ігор Уманський, призначений на засіданні Ради в середу, 4 березня міністром фінансів, приступив до виконання своїх обов'язків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. 5 березня 2020 екс-міністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу Міністерства фінансів нового главу Мінфіну - Ігоря Уманського.

Більше новин про: Зеленський Володимир Андрій Єрмак Офіс Президента України Ігор Уманський

Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв...
Мости та траси: Кабмін затвердив додаткове фінансу...
Можливий финистр фінансів Уманський заробив в "Укр...
Богдан поновив адвокатську діяльність...
Рада висловила недовіру Рябошапці
Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют
Новини
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль 08:51
Міністр Кулеба подачу води в Крим розглядає як інструмент деокупації 08:36
У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом 08:33 Документ
Головне деокупація, інше - предмет переговорів, – Кулеба про відновлення авіасполучення і торговельних відносин з Росією 08:28
Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав 08:15
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok