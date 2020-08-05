Зеленський призначив Татарова заступником Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента колишнього заступника начальника Головного слідчого управління МВС України (2011-2014).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Відповідний указ Глава держави підписав 5 серпня", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в компетенцію Татарова входитиме формування політики в сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави в сферах правоохоронної діяльності, а також в сферах протидії корупції, захисту прав людини.

Олег Татаров — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат.

Він працював в органах внутрішніх справ, зокрема з 2011 по 2014 рік обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об'єднання.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони замість Василя Бурби.

Також Президент призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.