Зеленський змінив главу управління розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони замість Василя Бурби.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Президент призначив Буданова указом №308.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — сказано в ньому.

Крім того, указом №307 Президент звільнив з цієї посади Василя Бурба.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський звільнив заступників голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєва і Сергія Трегубенка.

До цього Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

А ще раніше Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великій Британії.

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил контрадмірала Олексія Неїжпапу.

Рада Національного банку на засіданні 22 липня 2020 призначила заступником глави Національного банку Юрія Гелетей замість Олега Чурія.