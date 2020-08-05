Зеленський змінив главу управління розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони замість Василя Бурби. Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, Президент призначив Буданова указом №308. "Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — сказано в ньому. Крім того, указом №307 Президент звільнив з цієї посади Василя Бурба. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський звільнив заступників голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєва і Сергія Трегубенка. До цього Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом. А ще раніше Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил контрадмірала Олексія Неїжпапу. Рада Національного банку на засіданні 22 липня 2020 призначила заступником глави Національного банку Юрія Гелетей замість Олега Чурія.