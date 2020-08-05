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05 серпня 2020, середа, 20:40 8
Політика 2020-08-05T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив главу управління розвідки

Зеленський змінив главу управління розвідки

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Головне управління розвідки України, кадрові зміни, Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони замість Василя Бурби.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Президент призначив Буданова указом №308.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — сказано в ньому.

Крім того, указом №307 Президент звільнив з цієї посади Василя Бурба.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський звільнив заступників голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєва і Сергія Трегубенка.

До цього Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом в Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

А ще раніше Зеленський призначив Вадима Пристайка послом у Великій Британії.

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил контрадмірала Олексія Неїжпапу.

Рада Національного банку на засіданні 22 липня 2020 призначила заступником глави Національного банку Юрія Гелетей замість Олега Чурія.

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