Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Неїжпапу

Як повідомлялося раніше, Зеленський призначив начальника центру спецоперацій СБУ. Тим часом Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил контрадмірала Олексія Неїжпапу.

Про це йдеться в указі № 217 глави держави, передають Українські Новини.

"Призначити Неїжпапу Олексія Леонідовича командувачем Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням пресслужби глави держави, Неїжпапа в 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-морських сил з бойової підготовки - начальником управління бойової підготовки командування Збройних сил.

З квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил.

Він також брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях Військово-морських сил Збройних сил (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів).

Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля і командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими військовими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня стало відомо, що у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" будуть проходити виключно в морській фазі із залученням авіації.

Минулого року Українські Новини показали Sea Breeze в розпалі: як проходили міжнародні військові навчання в Україні.