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11 червня 2020, четвер, 21:48 10
Силові структури 2020-06-11T23:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Неїжпапу

Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Неїжпапу

Кира Молчанова
Збройні сили України, вмс україни, Президент Володимир Зеленський, Олексій Неїжпапа
Гетьман Сагайдачний
Гетьман Сагайдачний

Як повідомлялося раніше, Зеленський призначив начальника центру спецоперацій СБУ.  Тим часом Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил контрадмірала Олексія Неїжпапу. 

Про це йдеться в указі № 217 глави держави, передають Українські Новини.

"Призначити Неїжпапу Олексія Леонідовича командувачем Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням пресслужби глави держави, Неїжпапа в 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-морських сил з бойової підготовки - начальником управління бойової підготовки командування Збройних сил.

З квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил.

Він також брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях Військово-морських сил Збройних сил (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів).

Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля і командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими військовими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня стало відомо, що у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" будуть проходити виключно в морській фазі із залученням авіації.

Минулого року Українські Новини показали Sea Breeze в розпалі: як проходили міжнародні військові навчання в Україні.

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