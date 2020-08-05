У результаті вибуху в Бейруті загинули 113 осіб, понад 4 тисячі зазнали поранень

У результаті вибуху в Бейруті, який стався 4 серпня в порту міста , кількість загиблих досягла 113 людей, більш ніж 4 тисяч осіб поранено. Про це повідомляє " LBCI Lebanon News ", передають Українські Новини.

Кількість жертв від потужного вибуху в Бейруті збільшилася до 113 осіб. Крім того, більш ніж 4 тисяч людей зазнали поранень. Серед них — багато в критичному стані.

Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Також у Міністерстві внутрішніх справ Лівану повідомляють, що розслідування причин вибуху в порту буде прозорим і займе 5 днів.

Раніше Українські Новини повідомляли, внаслідок вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів у Лівані.

Крім того, постраждали кілька українців під час вибуху в Бейруті, деякі отримали незначна травми. Також від вибуху постраждало майно, але поранених і загиблих немає.

У момент вибухів в порту столиці Лівану перебували кораблі з українського міста Маріуполь , які могли постраждати.