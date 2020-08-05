підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У результаті вибуху в Бейруті загинули 113 осіб, понад 4 тисячі зазнали поранень
05 серпня 2020, середа, 18:10 10
Світ 2020-08-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
У результаті вибуху в Бейруті загинули 113 осіб, понад 4 тисячі зазнали поранень

У результаті вибуху в Бейруті загинули 113 осіб, понад 4 тисячі зазнали поранень

Ирина Николенко
Бейрут, вибух, Ліван, Вибух у порту, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

У результаті вибуху в Бейруті, який стався 4 серпня в порту міста, кількість загиблих досягла 113 людей, більш ніж 4 тисяч осіб поранено. Про це повідомляє "LBCI Lebanon News", передають Українські Новини.

Кількість жертв від потужного вибуху в Бейруті збільшилася до 113 осіб. Крім того, більш ніж 4 тисяч людей зазнали поранень. Серед них — багато в критичному стані.

Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Також у Міністерстві внутрішніх справ Лівану повідомляють, що розслідування причин вибуху в порту буде прозорим і займе 5 днів.

Раніше Українські Новини повідомляли, внаслідок вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів у Лівані.

Крім того, постраждали кілька українців під час вибуху в Бейруті, деякі отримали незначна травми. Також від вибуху постраждало майно, але поранених і загиблих немає.

У момент вибухів в порту столиці Лівану перебували кораблі з українського міста Маріуполь , які могли постраждати.

Більше новин про: Бейрут вибух Ліван Вибух у порту вибух у Бейруті трагедія в Лівані

Під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники...
Шмигаль заявив, що може відправити до Лівану украї...
Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули...
Під Одесою в морському порту стався вибух, є постр...
У Києві другий день поспіль зростає захворюваність на Covid-19 – найбільше випадків у Деснянському районі
Членам наглядовою ради "Нафтогазу" обмежили суми щомісячних винагород
Новини
Ярославський та китайські інвестори "Мотор Січі" подали спільну заявку до АМКУ 18:58
Криклій планує збільшити обсяги будівництва доріг з цементобетону в рамках "Великого будівництва" 18:48
Захист хоче оскаржити арешт Карімова, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві 18:40
У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де можна купатися 18:16
У результаті вибуху в Бейруті загинули 113 осіб, понад 4 тисячі зазнали поранень 18:10
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Ярославський та китайські інвестори "Мотор Січі" подали спільну заявку до АМКУ 18:58
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
більше новин
Кабмін хоче обмежити суму щомісячних премій членам спостережної ради "Нафтогазу"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok