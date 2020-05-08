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08 травня 2020, пʼятниця, 16:09 8
Суспільство 2020-05-08T16:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня

У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня

Валерия Драгомирова
Київ, гідравлічні випробування, Відключення гарячої води
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Київ почне відключення гарячої води у зв'язку з гідравлічними випробуваннями з 12 травня, в той час, як в березні зменшився борг населення за житлокомпослуги.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Випробування будуть проводити поетапно у кожній зоні всіх теплоджерел - згідно із затвердженим графіком. Передбачається, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На сьогодні відповідні теплові пункти будуть відключати, а подача гарячого водопостачання буде тимчасово припинятися", - сказано в ньому.

Планується, що на кожній окремій ділянці з 12 травня в Києві почнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

"Ми повинні були почати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відстрочити їх проведення. Враховуючи перший етап ослаблення карантину і необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми починаємо процес гідравлічних випробувань", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він нагадав, що тестування мереж затверджено на рівні профільного міністерства Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Проведення гідравлічних випробувань заплановано в усіх районах столиці для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність і уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону.

Наголошується, що це значно знижує аварійність в опалювальний період.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води - це дискомфорт і просимо вибачення у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитися до цього кроку. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" і його співробітники будуть максимально якісно та оперативно виконувати ці роботи", - заявив заступник голови КМДА.

Раніше Пантелєєв інформував про те, що міська влада звернулася до Кабінету Міністрів з пропозицією змінити формат гідравлічних випробувань теплових мереж.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київ обіцяв зменшити терміни відключення гарячої води через гідравлічні випробування і планував почати відключення з 9 квітня.

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