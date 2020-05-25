У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж

У Києві після початку гідравлічних випробувань тепломереж подачу гарячої води відновили в 2,6 тисячі житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

Так, компанія згідно з графіком відновлює постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні і Відрадному.

"На гідравлічну міцність відчували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6, районних котелень Виноградаря, Воскресенки, Відрадного, станції теплопостачання №2, а також ряду квартальних котелень. Під час випробувань виявлено близько 300 пошкоджень мереж, що станом на сьогодні усунуті для відновлення гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні

Тимчасово припинено гаряче водопостачання в житлових будинках Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.

В компанії нагадали, що до 5 червня проходить друга черга випробувань тепломереж в зоні теплопостачання ТЕЦ-5 та СТ-1. Тимчасово припинено гаряче водопостачання в житлових будинках на Солом'янці, Шулявці, Теремках, Осокорках і центрі Києва.

Адреси будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання - на сайті Київтеплоенерго.

Також інформація про терміни проведення гідравлічних випробувань у Києві розміщується на дверях під'їздів будинків. Причини відключення гарячої води також в Центральній диспетчерській з питань ЖКГ по телефону 15-57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500-1557 (з мобільного).

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, чи відключати гарячу воду у Києві під час карантину.

Тим часом в карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень.