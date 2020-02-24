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24 лютого 2020, понеділок, 11:22 21
Суспільство 2020-02-24T13:45:02+02:00
Українські Новини
Через дощ і прорив труби і Києві біля метро "Сирець" утворився потоп

Через дощ і прорив труби і Києві біля метро "Сирець" утворився потоп

Ярина Вацяк
Потоп на Сирці, Київ, прорив труб, Негода, Затоплення вулиць

Через сильний дощ, про який раніше попереджали синоптики, і прорив труби утворився потоп біля метро "Сирець" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так часто відбувається, коли опади трохи більше норми", - йдеться в ньому.

Водночас в коментарі під постом комунальне підприємство "Київавтодор" повідомило, що знає про ситуацію на дорозі, але це не їх компетенція.

 

"Про ситуацію знаємо, тільки вона виникла. ШЕУ району передало її у "Київводоканал". Адже цей оглядовий колодязь у них на балансі", - зазначили в "Київавтодорі".

Як повідомляє "Большой Киев", ситуацію посилює пристойний прорив труби. Все це разом працює проти тих, кому треба пересуватися по місту. На дорогах вже сформувалася тягучка, але поки транспорт потихеньку їде. Деякі кияни чекають транспорт на зупинках, деякі вирішили йти пішки. Комунальники поки на місце прориву не приїхали.

Пробка з-за потопу на Сирці. Фото: Великий Київ Пробка з-за потопу на Сирці. Фото: Великий Київ

Потоп на Сирці. Фото: Великий Київ Потоп на Сирці. Фото: Великий Київ

Ситуація на дорогах Києва. Фото: Великий Київ Ситуація на дорогах Києва. Фото: Великий Київ

Як повідомляли Українські Новини, через погіршення погоди у семи областях України відключили електрику.

Тим часом, в України йдуть потужні циклони Xanthippe і Yulia: синоптик порадила берегти здоров'я.

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