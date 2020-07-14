Всіх хасидів, що бажають відвідати Рош Ха-Шана, можуть не пустити на святкування в Умань через карантин

Прибуття хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умані Черкаської області в традиційному форматі у 2020 році неможливо — свято транслюватимуть онлайн або дозволяти в'їзд невеликій кількості паломників.

Про це йдеться в документі Міністерства закордонних справ за підсумками міжвідомчої наради, що проходив 9 липня, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook мер Умані Олександр Цебрий, передають Українські Новини.

"Учасники наради дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування в традиційному форматі неможливо, враховуючи наступні фактори: нинішня епідемічна ситуація в державі Ізраїль (належить до списку країн "червоної зони" через показник захворювання COVID-19); заборона проведення масових заходів в Україні; навантаження на українські медичні установи; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так і іноземних громадян; труднощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції", - сказано в ньому.

Зазначається, що наприкінці червня - початку липня відбувся ряд переговорів і зустрічей з ізраїльськими посадовими особами, в тому числі телефонна розмова між головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і директором департаменту міжнародного співробітництва МОЗ Ізраїлю Ашером Шальмоном.

В ході переговорів ізраїльська сторона повідомила, що поділяє стурбованість щодо епідемічної ситуації в Україні та Ізраїлі, і з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва в Умані в цьому році.

Проте було висловлено прохання заздалегідь повідомити офіційну позицію української сторони з даного питання.

"При цьому простежуються спроби політизувати питання цьогорічного паломництва хасидів в Умань, в тому числі карантинні обмеження і заборони подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму" деяких представників української сторони тощо. Відповідно, існує нагальна необхідність вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення з організації цьогорічного святкування Рош Ха-Шана юдейською громадою", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим учасники наради просять доручити Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у тому числі введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземних громадян в Україну).

Причетним центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади просять доручити розглянути альтернативні варіанти святкування Рош Ха-Шана, наприклад, участь у святкуванні обмеженої кількості представників юдейської громади або ж онлайн-трансляція богослужінь.

Як повідомляли Українські Новини, понад 30 тис. паломників-хасидів прибули на святкування Рош Ха-Шана в Умані 29 вересня - 1 жовтня 2019 року.

Крім того, Українські Новини розповідали про традиції цього свята.