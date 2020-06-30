В Україні відкрили перший пам'ятник жертвам єврейських погромів

30 червня в місті Тетіїв (Київська область) відкрили перший в Україні меморіал жертвам єврейських погромів періоду Громадянської війни 1918-1920 років. У березні 1920 року в містечку було вбито близько 4 000 євреїв.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Підкреслимо, що мова йде саме про жертви погромів, а не Голокосту. Таких пам'ятних знаків в Україні є чимало, в тому числі, є і в Тетіїві. А ось данину пам'яті жертвам погромів в Україні віддали вперше.

Ідея створення меморіалу належить заступнику міського голови Тетієва Олені Коцерубе. Проект був реалізований за підтримки мера міста Романа Майструка та голови громадської організації "Єдина громада – єдина мета" Олександра Коцеруби, чоловіка Олени. Меморіал урочисто відкрили на території колишнього єврейського кладовища.

"Вперше про єврейську історію міста я почув від свого заступника Олени Коцеруби, - сказав мер Тетієва. – Архівні документи шокували: 100 років тому місто було фактично знищено в погромі. Шок змішався з подивом, так як до цих пір в Тетіїві не було навіть таблички зі згадкою тих жахливих подій".

Під час Громадянської війни в єврейських погромах загинуло близько 200 тис. чоловік. У свій час Тетіїв був єврейським містечком – понад 80% мешканців були євреями. Однак вже багато років євреїв в місті немає взагалі. Жахливий погром у березні 1920 року, який влаштував загін отамана Оверка Куравського, знищив три чверті тогочасної громади – 4 000 чоловік.

"Коли ми будували меморіал, навколо крутилося багато дітей, - підкреслив Роман Майструк. – Їм дійсно цікава ця історія. І якщо ці діти не просто прочитають написи на пам'ятнику, а зроблять висновки, то ще не все втрачено в нашому місті".