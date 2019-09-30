На святкування Рош ха-Шана в Умані прибули 30 тисяч паломників-хасидів

Понад 30 тис. паломників-хасидів прибули на святкування Рош ха-Шана до Умані Черкаської області, який у поточному році відзначається 29 вересня - 1 жовтня в той час, як очікувалося 40 тисяч паломників .

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Від початку прибуття паломників (із 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд до України понад 30 100 паломників. Масово паломники почали прибувати з 25 вересня. Наприклад, тільки за добу (з 7 ранку 26 вересня) до України в'їхали майже 12 тис. хасидів", - написано в ньому.

У неділю, 29 вересня, прикордонники оформили на в'їзд до України ще 5 193 паломникам-хасидам, які прямували до Умані.

Масове повернення паломників додому очікується з 2 по 4 жовтня, у зв'язку з чим у пунктах пропуску Держприкордонслужба виділить додатковий персонал і технічні засоби.

Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, з Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію. В 2018 році на святкування Рош ха-Шана до Умані приїхало в 30 тисяч паломників з різних країн, але переважно з Ізраїлю.