Пенсійний фонд за день направив на виплату пенсіонерам 4,8 млрд гривень

Пенсійний фонд України за п'ять днів з початку фінансувати пенсії за серпень на виплату пенсій направив 7,5 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соцмережі Facebook. "Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій серпня. 5 серпня 2020 на пенсійні виплати спрямовано 4,8 млрд гривень" , - сказано в ньому. Всього з початку серпня забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму 7,5 млрд гривень. Зазначається, що виплата серпневих пенсій буде проводитися у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку. Виплата пенсій. Інфографіка: Facebook \/ Пенсійний фонд України Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень. Тим часом, виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів. За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більш як 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).