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05 серпня 2020, середа, 16:07 7 Інфографіка
Суспільство 2020-08-05T17:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд за день направив на виплату пенсіонерам 4,8 млрд гривень

Пенсійний фонд за день направив на виплату пенсіонерам 4,8 млрд гривень

Валерия Драгомирова
ПФУ, пенсія, фінансування пенсій
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

Пенсійний фонд України за п'ять днів з початку фінансувати пенсії за серпень на виплату пенсій направив 7,5 млрд гривень. 

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соцмережі Facebook.

"Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій серпня. 5 серпня 2020 на пенсійні виплати спрямовано 4,8 млрд гривень" , - сказано в ньому. 

Всього з початку серпня забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму 7,5 млрд гривень. 

Зазначається, що виплата серпневих пенсій буде проводитися у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Виплата пенсій. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд УкраїниВиплата пенсій. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України


Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень.

Тим часом, виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більш як 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

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