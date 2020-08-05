Пенсійний фонд за день направив на виплату пенсіонерам 4,8 млрд гривень

Пенсійний фонд України за п'ять днів з початку фінансувати пенсії за серпень на виплату пенсій направив 7,5 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в соцмережі Facebook.



"Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій серпня. 5 серпня 2020 на пенсійні виплати спрямовано 4,8 млрд гривень" , - сказано в ньому.



Всього з початку серпня забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму 7,5 млрд гривень.



Зазначається, що виплата серпневих пенсій буде проводитися у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Виплата пенсій. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України



Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень.

Тим часом, виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більш як 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).