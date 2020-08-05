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05 серпня 2020, середа, 15:30 8
Зовнішня політика 2020-08-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію "вагнерівців"

Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію "вагнерівців"

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Екстрадицію затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" , частина з яких воювали на Донбасі, президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за підсумками телефонної розмови Зеленського і Лукашенка, повідомляють Українські Новини.

"Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих в Білорусі учасників військових дій в Донбасі", - сказано в ньому.

Лідери наголосили на важливості подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох країн у контексті передачі Україні підозрюваних у терористичній діяльності на території української держави.

Зеленський висловив переконання, що їм не вдасться уникнути справедливого покарання.

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовим документам", - сказав він.

Крім цього питання, президенти обговорили підготовку до третього форуму регіонів України і Білорусі, який має відбутися восени, а також ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції (COVID-19). Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно переніс коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Міністерство закордонних справ України вважало, що бойовики ПВК "Вагнера" ​​могли бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі перед виборами Президента.

Для 33 бойовиків ПВК "Вагнера", затриманих в Білорусі, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою .

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній, який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

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