Лукашенко зізнався, що хворів на коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно переніс коронавірус. Про це він розповів під час відвідин військової частини, де зустрічався з силовиками, повідомляє БЕЛТА.

"Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно", — сказав він.

Лукашенко зазначив, що результати його тесту підтверджують його ж слова про те, що 97% населення країни переносять коронавірус безсимптомно.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних, — додав Олександр Лукашенко. — Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус".

Як повідомляли Українські Новини, у Білорусі понад 25 тисяч людей заразилися коронавірусом. Раніше Білорусь дозволила в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску.