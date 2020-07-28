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28 липня 2020, вівторок, 18:17 8
Світ 2020-07-28T19:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко зізнався, що хворів на коронавірус

Лукашенко зізнався, що хворів на коронавірус

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, Коронавірус, коронавірус в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно переніс коронавірус. Про це він розповів під час відвідин військової частини, де зустрічався з силовиками, повідомляє БЕЛТА.

"Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно", — сказав він.

Лукашенко зазначив, що результати його тесту підтверджують його ж слова про те, що 97% населення країни переносять коронавірус безсимптомно.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних, — додав Олександр Лукашенко. — Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус".

Як повідомляли Українські Новини, у Білорусі понад 25 тисяч людей заразилися коронавірусом. Раніше Білорусь дозволила в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску.

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