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05 серпня 2020, середа, 12:30 18
Суспільство 2020-08-05T15:15:04+03:00
Українські Новини
Кількість випадків коронавірусу в Київській області збільшилася вдвічі

Кількість випадків коронавірусу в Київській області збільшилася вдвічі

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

За минулу добу, 4 серпня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцією (COVID-19) збільшилася на 65 осіб до 3 942, померлих - на 1 людину до 66 порівняно з попередньою добою, 3 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 3 942 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 342 дітей та у 607 медичних працівників. За добу підтверджено 65 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 6 дітей у віці від 9 місяців до 16 років і у 59 дорослих", - сказано в ньому.

9 хворих були госпіталізовані, решта 56 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в лікарні були відправлені 715 осіб, на самоізоляцію - 3 227.

"Всього за період епідемії в Київській області померло 66 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок", - сказано в повідомленні.

За добу одужали 68 осіб, за весь час - 2 834.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві другий день поспіль зростає захворюваність Covid-19.

Також в Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірусі  - тисячу двісті сімдесят один випадок за добу.

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