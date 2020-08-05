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05 серпня 2020, середа, 11:48 16
Суспільство 2020-08-05T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві другий день поспіль зростає захворюваність на Covid-19 – найбільше випадків у Деснянському районі

У Києві другий день поспіль зростає захворюваність на Covid-19 – найбільше випадків у Деснянському районі

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 4 серпня, кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві  в порівнянні з попередніми даними збільшилася на 150 осіб до 8 812, померлих - на 1 людину до 139.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Ще у 150 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян. На сьогодні в столиці вже 8 812 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook.

Захворіли 81 жінка у віці від 18 до 95 років і 61 осіб від 20 до 79 років, а також 5 дівчаток від 5 до 17 років і 3 хлопчики від 4 до 15 років.

Серед захворілих також 6 медиків.

У лікарні госпіталізовано 25 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі - 29, Дарницькому - 27, Солом'янському - 23 випадки.

Кількість активних хворих в Києві за станом на ранок 5 серпня складає 5 585 осіб, з початку епідемії 3 088 осіб одужали.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 4 серпня 1271 новий випадок за добу.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я провело рекордну кількість тестувань на коронавірус – було проведено 17 519 досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 18 383 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла.

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