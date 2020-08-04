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04 серпня 2020, вівторок, 10:59 17
Медицина 2020-08-04T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області почала зростати кількість нових випадків COVID-19

У Київській області почала зростати кількість нових випадків COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Київській області
Коронавірус в Київській області. Фото: freepik
Коронавірус в Київській області. Фото: freepik

За минулу добу, 3 серпня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19)  збільшилася на 32 людини до 3 877, померлих - на 1 людину до 65 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 3 877 випадків захворювання коронавірусів. В тому числі у 342 дітей та у 600 медичних працівників. За добу підтверджено 32 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 5 дітей у віці від 4 до 13 років і у 27 дорослих" , - сказано в ньому.

2 хворих були госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 30 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в лікарні були відправлені 706 хворих, на самоізоляцію - 3 171.

"Всього за період епідемії в Київській області померло 65 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок" , - написано в повідомленні.

За добу одужали 49 осіб, за весь час - 2 766.

Як повідомляли Українськi Новини, захворюваність на коронавірус в Україні після дводенного падіння почала збільшуватися , а смертність зросла вдвічі.

Крім того, показник захворюваності COVID-19 в Україні зріс  на 24% за тиждень.

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