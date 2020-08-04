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04 серпня 2020, вівторок, 12:12 8
Суспільство 2020-08-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу захворіли на коронавірус ще 9 дітей. Захворюваність почала зростати

У Києві за добу захворіли на коронавірус ще 9 дітей. Захворюваність почала зростати

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Києві за минулу добу, 3 серпня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію в порівнянні з попередніми даними збільшилася на 108 до 8 662, померлих - на 3 до 138.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Кількість хворих коронавірусів в Києві збільшилася за минулу добу ще на 108 осіб. 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8 662 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook.

Захворіли 53 жінки у віці від 16 до 82 років і 46 чоловіків від 19 до 80 років, а також 6 дівчаток від 9 до 13 років і 3 хлопчики від 1 року до 15 років.

У лікарні госпіталізовано 13 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 50 осіб, всього коронавірус подолали 3 044 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 21, Дніпровському - 18, Святошинському та Печерському районах - по 13 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість нововиявлених випадків захворювання на коронавірус Covid-19 3 липня в Україні зменшилась на 30,1%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 53,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 692 до 73 850, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 758.

Тим часом показник захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Україні зріс за тиждень на 24% до 82,8 випадки на 100 тис. населення.

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