МОЗ провів рекордну кількість тестів на коронавірус за добу

За минулу добу, 4 серпня, коли було зафіксовано новий антирекорд із захворюваності на коронавірус, було проведено 17 519 досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 23,9% більше порівняно з попередньою добою, і 18 383 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусної інфекції Covid-19, що на 19,4% більше порівняно з 3 серпня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 35 902 тестування, з них 17 519 методом ПЛР, а також 18 383 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 098 665 досліджень на коронавирусную інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 5 серпня надійшло 1 653 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.

Також Кабмін зняв заборону на експорт масок та респіраторів.