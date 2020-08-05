У Ігоря Коломойського померла мати

У вівторок, 4 серпня, на 81 році життя померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського - Зоя Ізраїлевна Коломойська. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаної єврейської громади України, президентом якої є Ігор Коломойський.

Причина смерті не уточнюється.

"4 серпня 2020 стало відомо прикру звістку про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраїлевна Коломойської. Об'єднана єврейська громада України від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після звинувачення "ПриватБанком" свого колишнього власника Ігоря Коломойського у відмиванні майже 800 млн доларів, агентами ФБР було проведено обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.

Крім того, раніше Міністерство економіки відмовилося вводити мито на дизпаливо і автогаз на користь Коломойського – Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вважає недоцільним введення мита в 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо та скраплений газ.

Тим часом за заявами Коломойського було відкрито ще 4 справи проти експрезидента України Петра Порошенка.