підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 серпня 2020, середа, 10:37 11
Суспільство 2020-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
У Ігоря Коломойського померла мати

У Ігоря Коломойського померла мати

Ольга Фандорина
Смерть, Батьки, Ігор Коломойський, Зоя Коломойська
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

У вівторок, 4 серпня, на 81 році життя померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського - Зоя Ізраїлевна Коломойська. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаної єврейської громади України, президентом якої є Ігор Коломойський.

Причина смерті не уточнюється.

"4 серпня 2020 стало відомо прикру звістку про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраїлевна Коломойської. Об'єднана єврейська громада України від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після звинувачення "ПриватБанком" свого колишнього власника Ігоря Коломойського у відмиванні майже 800 млн доларів, агентами ФБР було проведено обшуки в американському офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з олігархом.

Крім того, раніше Міністерство економіки відмовилося вводити мито на дизпаливо і автогаз на користь Коломойського – Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вважає недоцільним введення мита в 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо та скраплений газ.

Тим часом за заявами Коломойського було відкрито ще 4 справи проти експрезидента України Петра Порошенка.

Більше новин про: Смерть Батьки Ігор Коломойський Зоя Коломойська

В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу
Даних про постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає, - МЗС України
Новини
"НІБУЛОН" вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками 11:33 Прес-реліз
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
Сьогодні Кабмін проведе засідання 11:00
На боротьбу з коронавірусом в липні витратили 1,3 млрд гривень з бюджету, — Мінфін 10:48
більше новин
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
більше новин
У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok