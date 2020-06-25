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25 червня 2020, четвер, 11:37 10
Економіка 2020-06-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
Мінекономіки відмовилося вводити мито на дизпаливо і автогаз на користь Коломойського

Мінекономіки відмовилося вводити мито на дизпаливо і автогаз на користь Коломойського

Григорий Яковенко
МКМТ, Автогаз, дизпаливо, ціни на дизпаливо, ціни на автогаз, Ігор Коломойський
Дизпаливо (ілюстрація). Фото: ua.news
Дизпаливо (ілюстрація). Фото: ua.news

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вважає недоцільним введення мита в 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо та скраплений газ.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" 25 червня, передають Українські Новини.

"За результатами розгляду (скарги "Укртатнафти", "Укрнафти" і "Укргазвидобування") комісія встановила, що наведені в скарзі доводи не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації", — сказано в ньому.

Також МКМТ припинила антисубсидовану процедуру щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу походженням з Росії.

Це рішення набирає чинності з дня доведення його до відома компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область), найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" та державної газодобувної компанії "Укргазвидобування".

Як повідомляли Українські Новини, раніше аграрії у Кабміну протестували проти підвищення цін на продукти через мит на паливо.

Також автоперевезення можуть подорожчати через мито на дизпаливо.

 
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