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26 липня 2020, неділя, 12:21 5
Фінанси 2020-07-26T13:00:08+03:00
Українські Новини
"ПриватБанк" звинуватив Коломойського у відмиванні 100 млн доларів через російську компанію

"ПриватБанк" звинуватив Коломойського у відмиванні 100 млн доларів через російську компанію

Кира Молчанова
США, Суд, Приватбанк, Ігор Коломойський
Приватбанк
Приватбанк

"Приватбанк", який націоналізували в 2016 році, заявив у суд на свого колишнього власника Ігоря Коломойського, звинувативши його у відмиванні майже 800 млн доларів. Зараз банк зажадав відшкодування збитків.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"ПриватБанк" перевірив додаткові документи і подав до суду в американському штаті Делавер позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Банк стверджує, що його колишній власник відмив 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн через інші американські фірми.

Раніше "ПриватБанк" вже подавав позов у штаті Делавер у травні 2019 року, стверджуючи, що колишні власники відмили 623 млн доларів. Справу продовжують розглядати.

В новому позові йдеться, що ще 86 млн доларів понад заявлених раніше цифр відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав "ПриватБанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж бізнесмени. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему махінацій.

Зараз за право володіти "ПриватБанком" ведуться суперечки між Національним банком України та Ігорем Коломойським.

Як повідомляли Українські Новини, господарський суд Києва задовольнив заяви "Приватбанку" про закриття виробництв по 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці "антиколомойский" закон.

Адвкат Віктор Борух заявляє, що звернення АТ КБ "ПриватБанк" з заявою в Державну виконавчу службу про підробку документів в справі про депозитах на 250 млн доларів сім'єю Суркісів не відповідає дійсності і є фальсифікацією фактів.

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