Офіс генпрокурора відкрив ще 4 справи проти Порошенка за заявами Коломойського, - адвокати

Проти колишнього президента Петра Порошенка Офіс генерального прокурора відкрив ще 4 кримінальні провадження за заявами олігарха Ігоря Коломойського.

Про це адвокати Порошенко заявили журналістам, передають Українські Новини.

Зі слів адвоката Ігоря Голованя, генпрокурор Ірина Венедіктова в своєму відеозверненні сказала, що будуть відкриті нові справи проти Порошенка за заявами людей, які надходять з усієї України.

"В той же вечір за заявою звичайної людини на прізвище Коломойський Офісом генерального прокурора були зареєстровані чергові чотири кримінальні провадження щодо Петра Порошенка. Пан Коломойський виступив зі стандартним набором - і, звичайно, його заяви стосуються "Приватбанку" - що нібито президент Порошенко перешкоджав господарській діяльності "Приватбанку", нібито Порошенко розголошував банківську таємницю "Приватбанку", і, як зазвичай, там і зловживання службовим становищем, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом", - сказав він.

Головань вважає, що перспективи у цих справ немає.

"Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом генерального прокурора і чинною владою в організації політично мотивованих переслідувань п'ятого президента України... Перспектива цих проваджень така ж, як була ось 8 червня в Печерському суді з намаганням обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова", - додав він.

Адвокат Ілля Новіков зазначив, що Коломойський вперше особисто виступив проти Порошенка.

"До цього ми бачили, що Ігор Коломойський і близькі до нього люди зацікавлені у провадженнях з Порошенком, але це перший момент, коли Коломойський особисто вийшов на арену", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання Офісу генпрокурора про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Суд врахував той факт, що розслідування справи проти Порошенка на момент розгляду запобіжного заходу вже завершено, і суд не може розглядати такі клопотання.

Раніше Джон Болтон у своїх мемуарах писав, що в серпні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко просив у США підтримати його на майбутніх президентських виборах, а також ввести санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.