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  • В Нідерландах кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла вдвічі
05 серпня 2020, середа, 10:31 8
Світ 2020-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Нідерландах кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла вдвічі

В Нідерландах кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла вдвічі

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в Нідерландах
У Нідерландах кількість випадків коронавірусу зросла вдвічі
У Нідерландах кількість випадків коронавірусу зросла вдвічі

У Нідерландах за останній тиждень кількість нових випадків захворювання Covid-19 зросла майже вдвічі в той час, як в країні пройшли мітинги проти посилення карантину і введення нових коронавірусних обмежень. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Повідомляється, що за тиждень з 29 липня по 4 серпня кількість хворих зафіксували 2588, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше. За попередній тиждень до 29 липня було підтверджено 1329 випадків інфікування.

Крім того, наголошується, що 2,3% всіх тестів за вказаний період були позитивними, порівняно з 1,1% тиждень тому.

При цьому було проведено менше тестів, ніж на попередньому тижні - 98 109 замість 111 764.

Також кількість нових випадків особливо збільшилася в регіонах Роттердама і Амстердама. З завтрашнього дня ці міста вводять обов'язкове носіння масок у жвавих районах.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні. 

Крім того,  Чехія поділила свою територію на чотири карантинні зони.

Також вперше з початку пандемії в Португалії жодної смерті від коронавирусу. 

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