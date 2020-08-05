В Нідерландах кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла вдвічі

У Нідерландах і введення нових коронавірусних обмежень . за останній тиждень кількість нових випадків захворювання Covid-19 зросла майже вдвічі в той час, як в країні пройшли мітинги проти посилення карантину Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Повідомляється, що за тиждень з 29 липня по 4 серпня кількість хворих зафіксували 2588, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше. За попередній тиждень до 29 липня було підтверджено 1329 випадків інфікування.

Крім того, наголошується, що 2,3% всіх тестів за вказаний період були позитивними, порівняно з 1,1% тиждень тому.

При цьому було проведено менше тестів, ніж на попередньому тижні - 98 109 замість 111 764.

Також кількість нових випадків особливо збільшилася в регіонах Роттердама і Амстердама. З завтрашнього дня ці міста вводять обов'язкове носіння масок у жвавих районах.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні.

Крім того, Чехія поділила свою територію на чотири карантинні зони.

Також вперше з початку пандемії в Португалії жодної смерті від коронавирусу.