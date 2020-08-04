Вперше з початку пандемії в Португалії жодної смерті від коронавірусу

У Португалії вперше за добу немає смерті від коронавіруса. Фото: Pexels

У Португалії вперше за добу немає смерті від коронавіруса. Фото: Pexels

В Португалії за останню добу не зафіксовано жодної смерті від коронавірусної хвороби в той час, як в Іспанії, попри високу захворюваність на коронавірус спостерігається низька смертність. Таке відбулося вперше з початку пандемії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальську телерадіокомпанію RTP.

Як повідомляє відомство, першу смерть від коронавірусу в Португалії виявили 16 березня - з тих пір ні один з днів не проходив без летальних випадків.

Відсутність смертей за останню добу державний секретар з питань охорони здоров'я Антоніо Ласерда Салеш назвав позитивним і обнадійливим знаком.

За останню добу в країні було виявлено 106 нових випадків зараження інфекцією, з початку пандемії заразилися 51 569 осіб.

Жертвами коронавірусної хвороби стали 1738 осіб. Одужали вже понад 37 тис. пацієнтів, або 72% хворих.

Як повідомляли Українські Новини, МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції.

Тим часом, вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи.