Чехія поділила свою територію на чотири карантинні зони

Чехія, куди українці можуть виїхати без обов'язкової самоізоляції , розділила свої регіони на чотири карантинні зони, через нестабільну ситуацію з коронавірусів в країні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у Twitter.

Відзначається, що країну розділили на білу, зелену, жовту і червону зони.

За словами міністра охорони здоров'я, такий розподіл є системою раннього попередження про поточну епідеміологічну ситуацію в регіонах.

Колеги компанії @ZdravkoOnline сьогодні презентували так званий світлофор для Чехії. Це система раннього попередження про поточну епідеміологічну ситуацію. Хороша новина полягає в тому, що у нас немає жовтого та червоного районів, 9 з них зелені, а інші - білі. Поки ми не маємо ризику передачі громаді. pic.twitter.com/SzvUBAKPJZ - Адам Войтех (@adamvojtechano) 3 серпня 2020 року

"Гарною новиною є те, що у нас немає жовтих і червоних районів, 9 з них зелені, а інші білі. Поки у нас немає ризику передачі в громаді", - зазначив Войтех.

Він пояснив, що білий колір означає нульовий або незначний ризик зараження, зелений колір - виникнення захворювання без передачі в суспільстві, жовтий колір - початок передачі в суспільстві, а червоний - збільшення або постійну передачу інфекції.

Такий "світлофор" заснований на даних Інституту медичної інформації та статистики і враховує 25 різних параметрів. Список регіонів буде оновлюватися міністерством охорони здоров'я щотижня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набув чинності "зональний карантин", яким поділено країну на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Серед червоних – міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.