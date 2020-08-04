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04 серпня 2020, вівторок, 10:37 6
Європа 2020-08-04T13:45:04+03:00
Українські Новини
Чехія поділила свою територію на чотири карантинні зони

Чехія поділила свою територію на чотири карантинні зони

Елизавета Кесельман
Чехія, Коронавірус, Коронавірус в Чехії, Карантин в Чехії, зони карантину
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

Чехія, куди українці можуть виїхати без обов'язкової самоізоляції, розділила свої регіони на чотири карантинні зони, через нестабільну ситуацію з коронавірусів в країні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у Twitter. 

Відзначається, що країну розділили на білу, зелену, жовту і червону зони.

За словами міністра охорони здоров'я, такий розподіл є системою раннього попередження про поточну епідеміологічну ситуацію в регіонах.

"Гарною новиною є те, що у нас немає жовтих і червоних районів, 9 з них зелені, а інші білі. Поки у нас немає ризику передачі в громаді", - зазначив Войтех.

Він пояснив, що білий колір означає нульовий або незначний ризик зараження, зелений колір - виникнення захворювання без передачі в суспільстві, жовтий колір - початок передачі в суспільстві, а червоний - збільшення або постійну передачу інфекції.

Такий "світлофор" заснований на даних Інституту медичної інформації та статистики і враховує 25 різних параметрів. Список регіонів буде оновлюватися міністерством охорони здоров'я щотижня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набув чинності "зональний карантин", яким поділено країну на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Серед червоних – міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

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