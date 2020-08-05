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05 серпня 2020, середа, 05:30 3
Суспільство 2020-08-05T05:30:01+03:00
Українські Новини
Виплати пенсій у серпні-2020. ПФ профінансував виплати вже на 2,7 млрд гривень

Виплати пенсій у серпні-2020. ПФ профінансував виплати вже на 2,7 млрд гривень

Анна Рудык
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій
Гроші
Гроші

Пенсійний фонд спрямував на виплати пенсіонерам за серпень ще 1,5 мільярда гривень у той час, як пенсійну систему хочуть кардинально реформувати. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПФ.

Так, повідомляється, що 4 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 2,7 мільярда гривень. Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 2021 році можуть запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, при якій українцям доведеться віддавати на особистий рахунок частину зарплати, а при виході на пенсію отримати подвійні виплати.

Тим часом, за даними на 1 липня 2020 року, середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше ніж 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Крім того, виплати пенсій в липні збільшилися на 400 мільйонів.

Тим часом українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.

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