Виплати пенсій у серпні-2020. ПФ профінансував виплати вже на 2,7 млрд гривень

Пенсійний фонд спрямував на виплати пенсіонерам за серпень ще 1,5 мільярда гривень у той час, як пенсійну систему хочуть кардинально реформувати. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПФ. Так, повідомляється, що 4 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. "На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 2,7 мільярда гривень. Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 2021 році можуть запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, при якій українцям доведеться віддавати на особистий рахунок частину зарплати, а при виході на пенсію отримати подвійні виплати. Тим часом, за даними на 1 липня 2020 року, середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше ніж 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, виплати пенсій в липні збільшилися на 400 мільйонів. Тим часом українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.