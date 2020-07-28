Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему

В Україні в 2021 році можуть запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, яка передбачає відрахування українцями на особистий рахунок частину зарплати. Тоді при виході на пенсію громадяни отримають подвійні виплати. Водночас в той час, як ПФУ розповів про етапи підвищення пенсій, Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що за найближчі місяці Рада і Кабмін мають домовитися про єдину модель, спільно доопрацювати і переконати Раду підтримати нововведення.

Проєкт Кабміну:

додатковий внесок платити не потрібно – 2% заберуть з ЄСВ і ще 2% – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (у Кабміні підрахували, що якщо б таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження в розмірі 1 млн грн);

українці старше ніж 50 років не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Проєкт Ради:

на пенсію доведеться сплачувати додатковий внесок (він поступово буде зростати з 3% до 7%);

внесок розділять між собою працівник і роботодавець;

з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, до 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а до 2050 року – 7% щомісяця.

У підсумку загальна навантаження на зарплату за перші три роки зросте на 3 процентних пункти. Наприклад, якщо зараз з 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже через кілька років ця сума становитиме 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір до 1,5% (якщо війна до того моменту закінчиться).

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі виданню розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу в два джерела і отримувати виплату з них, але через 15-20 років. Діючим пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, переконаний політик, потрібно саме з ними.

"Йдеться про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати мають зняти додаткові гроші і відправити в недержавний Пенсійний фонд. Він має буде придбати акції яких підприємств і отримати гарантований дохід вище інфляції. Таким чином, за 20 років йде накопичення і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Як повідомляли Українські Новини, виплати пенсій в липні збільшилися на 400 мільйонів.

Тим часом українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.