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28 липня 2020, вівторок, 05:30 14
Суспільство 2020-07-28T07:00:03+03:00
Українські Новини
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему

Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему

Анна Рудык
ПФУ, пенсійна реформа, пенсія
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

В Україні в 2021 році можуть запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, яка передбачає відрахування українцями на особистий рахунок частину зарплати. Тоді при виході на пенсію громадяни отримають подвійні виплати. Водночас в той час, як ПФУ розповів про етапи підвищення пенсій, Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що за найближчі місяці Рада і Кабмін мають домовитися про єдину модель, спільно доопрацювати і переконати Раду підтримати нововведення.

Проєкт Кабміну:

  • додатковий внесок платити не потрібно – 2% заберуть з ЄСВ і ще 2% – прибуткового податку;
  • отримати всю накопичену суму можна буде відразу (у Кабміні підрахували, що якщо б таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження в розмірі 1 млн грн);
  • українці старше ніж 50 років не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Проєкт Ради:

  • на пенсію доведеться сплачувати додатковий внесок (він поступово буде зростати з 3% до 7%);
  • внесок розділять між собою працівник і роботодавець;
  • з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, до 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а до 2050 року – 7% щомісяця.

У підсумку загальна навантаження на зарплату за перші три роки зросте на 3 процентних пункти. Наприклад, якщо зараз з 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже через кілька років ця сума становитиме 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір до 1,5% (якщо війна до того моменту закінчиться).

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі виданню розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу в два джерела і отримувати виплату з них, але через 15-20 років. Діючим пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, переконаний політик, потрібно саме з ними.

"Йдеться про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати мають зняти додаткові гроші і відправити в недержавний Пенсійний фонд. Він має буде придбати акції яких підприємств і отримати гарантований дохід вище інфляції. Таким чином, за 20 років йде накопичення і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Як повідомляли Українські Новини, виплати пенсій в липні збільшилися на 400 мільйонів.

Тим часом українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.

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