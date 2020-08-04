Перший матч під керівництвом Луческу "Динамо" зіграє з "Вересом"

Українські футбольні клуби продовжують підготовку до нового сезону. Після призначенння на посаду головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу рамках цієї підготовки клуб "Верес" з Рівного зіграє з основним складом київського "Динамо". Про це повідомляє офіційний сайт "Вереса" .

7 серпня запланований товариський матч проти віцечемпіонів України - київського "Динамо".

"Кияни запропонували нам зіграти такий матч і ми звичайно погодилися. Гра проти такої команди, одного з грандів українського футболу - це дуже добре для нас. Команда зможе оцінити свої можливості на тлі дуже сильного суперника. Гравці зможуть перевірити себе" , - повідомив наставник "Вереса" Юрій Вірт.

Варто зазначити, що для киян цей поєдинок стане першим під керівництвом Мірчі Луческу. Найімовірніше гра відбудеться на тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі.

"Але найголовніше для нас - не вміти налаштуватися на матчі з "Шахтарем", або" Динамо ". А вміти з такою ж відповідальністю і концентрацією підходити до матчів з "Альянсом" і "Нивою" , - сказав також Юрій Вірт.

Динамо на тренуванні. Фото: facebook клубу

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Також Луческу анонсував, хто буде йому асистувати в роботі з командою.