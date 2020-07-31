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31 липня 2020, пʼятниця, 07:30 11
Спорт 2020-07-31T09:45:02+03:00
Українські Новини
Футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення

Футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення

Александр Савич
Футбол, Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи
Кубок Ліги чемпіонів. Фото: UEFA
Кубок Ліги чемпіонів. Фото: UEFA

Єврокубкові турніри повертаються для догравання в серпні, після тимчасового зупинення проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Любителів футболу чекає неймовірно насичений цікавими матчами серпень.

Ліга чемпіонів буде дограна у форматі "фіналу восьми" в Лісабоні, Португалія. Матчі 1/8 фіналу, які були перенесені в березні, пройдуть 7 і 8 серпня. Чвертьфінали відбудуться з 12 по 15 серпня, півфінали – 18-19 серпня. На відміну від стандартного формату, де на цих стадіях команди вирішують, хто пройде далі, за підсумками двох матчів, в цьому сезоні чвертьфінали і півфінали пройдуть в одноматчевому форматі.

Фінал Ліги чемпіонів 2019-2020 відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

У матчах 1/8 фіналу за право виходу у чвертьфінал зустрінуться: "Ювентус" – "Ліон", "Манчестер Сіті" – "Реал", "Баварія" – "Челсі", "Барселона" – "Наполі". У чвертьфіналі їх вже чекають команди, які встигли відіграти свої матчі 1/8 фіналу у березні: "РБ Лейпциг", "Атлетіко", "Аталанта" та "ПСЖ".

Другий за важливістю єврокубок, Ліга Європи, буде зіграно у схожому форматі. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 5-6 серпня. Чвертьфінали будуть зіграні 10-11 серпня, а півфінали – 16-17 серпня. Проводитися матчі будуть в Німеччині. Серед міст, що приймають Лігу Європи: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен. Фінал турніру відбудеться 21 серпня в Кельні.

В 1/8 фіналу Ліги Європи догравати свої матчі будуть наступні пари: "Копенгаген" – "Істанбул Башакшехир", "Шахтар" – "Вольфсбург", "Манчестер Юнайтед" – "ЛАСК", "Байєр" – "Рейнджерс", "Базель" – "Айнтрахт", "Вулверхемптон" – "Олімпіакос". "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома", які не встигли зіграти перші матчі в рамках 1/8 фіналу в березні, вирішать, хто з них пройде далі, за результатами одного матчу.

Крім зміни формату проведення турнірів, УЄФА анонсував ще одне вимушене нововведення. У цьому сезоні в останніх єврокубкових матчах кількість замін буде збільшено до 5. Раніше тренери могли зробити за матч 3 заміни.

Догравати матчі поточного сезону в єврокубках команди будуть без глядачів.

Як повідомляли Українські новини, соцмережі відреагували на призначення Луческу головним тренером київського "Динамо" фотожабами і протестами.

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