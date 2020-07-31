Футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення

Єврокубкові турніри повертаються для догравання в серпні, після тимчасового зупинення проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Любителів футболу чекає неймовірно насичений цікавими матчами серпень.

Ліга чемпіонів буде дограна у форматі "фіналу восьми" в Лісабоні, Португалія. Матчі 1/8 фіналу, які були перенесені в березні, пройдуть 7 і 8 серпня. Чвертьфінали відбудуться з 12 по 15 серпня, півфінали – 18-19 серпня. На відміну від стандартного формату, де на цих стадіях команди вирішують, хто пройде далі, за підсумками двох матчів, в цьому сезоні чвертьфінали і півфінали пройдуть в одноматчевому форматі.

Фінал Ліги чемпіонів 2019-2020 відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

У матчах 1/8 фіналу за право виходу у чвертьфінал зустрінуться: "Ювентус" – "Ліон", "Манчестер Сіті" – "Реал", "Баварія" – "Челсі", "Барселона" – "Наполі". У чвертьфіналі їх вже чекають команди, які встигли відіграти свої матчі 1/8 фіналу у березні: "РБ Лейпциг", "Атлетіко", "Аталанта" та "ПСЖ".

Другий за важливістю єврокубок, Ліга Європи, буде зіграно у схожому форматі. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 5-6 серпня. Чвертьфінали будуть зіграні 10-11 серпня, а півфінали – 16-17 серпня. Проводитися матчі будуть в Німеччині. Серед міст, що приймають Лігу Європи: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен. Фінал турніру відбудеться 21 серпня в Кельні.

В 1/8 фіналу Ліги Європи догравати свої матчі будуть наступні пари: "Копенгаген" – "Істанбул Башакшехир", "Шахтар" – "Вольфсбург", "Манчестер Юнайтед" – "ЛАСК", "Байєр" – "Рейнджерс", "Базель" – "Айнтрахт", "Вулверхемптон" – "Олімпіакос". "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома", які не встигли зіграти перші матчі в рамках 1/8 фіналу в березні, вирішать, хто з них пройде далі, за результатами одного матчу.

Крім зміни формату проведення турнірів, УЄФА анонсував ще одне вимушене нововведення. У цьому сезоні в останніх єврокубкових матчах кількість замін буде збільшено до 5. Раніше тренери могли зробити за матч 3 заміни.

Догравати матчі поточного сезону в єврокубках команди будуть без глядачів.

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