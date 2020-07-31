В Україні на футбольні матчі дозволили пускати глядачів

В Україні почнуть поступово пускати глядачів на футбольні матчі, з дотриманням певних карантинних обмежень, які стосуються соціального дистанціювання, а також перевірки температури у глядачів. Про це повідомляють в прес-службі Кабінеті міністрів України.

Так, основними вимогами для залучення глядачів на футбольні матчі є:

заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25%;

дотримання соціальної дистанції;

забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах;

проведення перевірки температури на вході.

Також Українські Новини повідомляли, що футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення.

Повідомлялося, що ще в травні МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.

Також під час 2 етапу виходу з карантину в Україні дозволили проводити спортивні та релігійні заходи.

Також Українські Новини повідомляли, що футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення.

Повідомлялося, що ще в травні МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.

Також під час 2 етапу виходу з карантину в Україні дозволили проводити спортивні та релігійні заходи.