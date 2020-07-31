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31 липня 2020, пʼятниця, 18:54 11
Спорт 2020-07-31T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні на футбольні матчі дозволили пускати глядачів

В Україні на футбольні матчі дозволили пускати глядачів

Ольга Фандорина
Футбол, Карантин, Без глядачів, футбольні матчі
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

В Україні почнуть поступово пускати глядачів на футбольні матчі, з дотриманням певних карантинних обмежень, які стосуються соціального дистанціювання, а також перевірки температури у глядачів. Про це повідомляють в прес-службі Кабінеті міністрів України.

Так, основними вимогами для залучення глядачів на футбольні матчі є:

  • заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25%;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах;
  • проведення перевірки температури на вході.

Також Українські Новини повідомляли, що футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення.

Повідомлялося, що ще в травні МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.

Також під час 2 етапу виходу з карантину в Україні дозволили проводити спортивні та релігійні заходи.

Також Українські Новини повідомляли, що футбольні єврокубки повертаються. Що треба знати про нові умови проведення.

Повідомлялося, що ще в травні МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину.

Також під час 2 етапу виходу з карантину в Україні дозволили проводити спортивні та релігійні заходи.

 

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