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04 серпня 2020, вівторок, 11:22 7
Економіка 2020-08-04T14:00:04+03:00
Українські Новини
Курс купівлі російського рублі в Україні зріс

Курс купівлі російського рублі в Україні зріс

Анна Рудык
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У вівторок, 4 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів порівнянні з курсом рубля в п'ятницю , 3 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок зріс порівняно з понеділком на 1 копійку і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві за станом на 4 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,33 3,91
Максимальний 3,72 5,00
мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 3 серпня на 11,60 коп. до 27,9149 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 8,99 коп. до 27,6129 UAH / USD.

Крім того, експерти дали прогноз,  яким буде курс долара  в серпні.

А  економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти

Також  аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн / долар.

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