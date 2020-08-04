Курс купівлі російського рублі в Україні зріс

У вівторок, 4 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків , 3 серпня . знизився на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів порівнянні з курсом рубля в п'ятницю

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок зріс порівняно з понеділком на 1 копійку і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві за станом на 4 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,33 3,91 Максимальний 3,72 5,00 мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 3 серпня на 11,60 коп. до 27,9149 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 8,99 коп. до 27,6129 UAH / USD.

Крім того, експерти дали прогноз, яким буде курс долара в серпні.

А економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти .

Також аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн / долар.