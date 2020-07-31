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31 липня 2020, пʼятниця, 11:30 16
Медицина 2020-07-31T13:30:03+03:00
Українські Новини
Україна отримає вакцину проти коронавірусу на 20% населення, - Ляшко

Україна отримає вакцину проти коронавірусу на 20% населення, - Ляшко

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Вакцина від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як США вже розпочали масове випробування вакцини від коронавірусу, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує, що при успішній розробці вакцини проти COVID-19 в Україну вона потрапить в обсягах, які охоплять 20% населення за доступною ціною або безкоштовно.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що завершили чергову онлайн зустріч за участі України в механізмі COVAX - механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Беручи участь в цьому механізмі Уряд України для реагування на пандемію COVID-19 зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного і ефективного імунологічному препарату, коли той стане доступний. Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, які охоплять 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику", - написав він.

За словами Ляшка, співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) на цьому етапі дозволяє Україні бути впевненою, що підготовка на рівні країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

"ВООЗ оновила глобальну карту потенційних кандидатів на практичне використання вакцини від COVID-19. На кінець липня 139 вакцин знаходяться на етапі доклінічних досліджень, а 25 вже досліджуються клінічно, 6 з яких максимально наблизилися до практичного застосування і знаходяться на 3 стадії випробувань", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня кількість зафіксованих нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 090 до 69 884, а кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693. При цьому кількість нових випадків знизилася на 8,9%, кількість нових летальних випадків - на 13%.

Також за минулу добу кількість проведених тестів на антитіла до COVID-19 зросла майже на 11%, ПЛР-тестів проведено на 0,4% менше.

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